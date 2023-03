Morto nella scarpata a Urbino: l'allarme lanciato dalla moglie

di Redazione web

Ritrovato morto in una scarpata di Urbino. Il corpo senza vita Celeste Foglietta, 76 anni, è stato rinvenuto in località Maciolla di Urbino, una zona prospiciente l’azienda agricola “F.lli Foglietta” conosciuta per le coltivazioni biologiche e produzione latte bio. Secondo le prime ricostruzioni si potrebbe essere sentito male dopo essere andato a riprendere le mucche al pascolo.

L'allarme

La moglie, verso le 19, non vedendolo rientrare ha dato l'allarme. Il corpo ormai esamine è stato individuato e raggiunto dopo alcune ore di ricerche. L'uomo presentava una ferita alla testa. Sul posto il personale del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause del decesso.

