Incidente con il camion-frigo: morto a 22 anni nel volo dal viadotto

Tragico incidente stradale questa mattina (domenica 22 gennaio) a Cagli (Pesaro Urbino), lungo la strada statale 3. Per cause ancora in corso di accertamento un 22enne è andato a sbattere con un camion frigo contro il guardrail del viadotto: un impatto violento che lo ha sbalzato fuori dall'abitacolo facendolo precipitare nella scarpata sottostante: un volo impressionante che non ha lasciato scampo al giovane camionista.

Si schianta contro il guardrail e finisce nella scarpata, muore a 22 anni

I soccorritori sono dovuti intervenire con l'elicottero per recuperare il corpo del giovane. La strada è ancora chiusa tra gli svincoli di San Geronzio e Cantiano per le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto, i vigili del fuoco di Cagli che hanno collaborato con il Soccorso Alpino al recupero del corpo, squadre Anas e i carabinieri del luogo per i rilievi di legge. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.

