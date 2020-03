Morto Roberto Galli, batterista Costa Volpara: si è suicidato in casa

Roberto Galli, batterista dei Costa Volpara, si è suicidato ieri sera a Blera, un piccolo comune in provincia di Viterbo: aveva 47 anni. Il corpo è stato trovato dai genitori e la figlia, con i quali stava trascorrendo l'isolamento forzato a causa del coronavirus. L'uomo si è impiccato in casa e non risulta che fosse positivo al virus, ma soffriva la solitudine forzata di questi giorni. La notizia la riporta il Messaggero.it Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 15:37

