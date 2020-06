“Parcheggiato” in pronto soccorso per 28 ore: muore poco dopo essere trasferito in reparto

Morto dopo essere stato

«Una riflessione sofferta sull'ospedale di Copertino». La sindaca di Copertino, Sandrina Schito, abbandona la casacca politica e in un post su Facebook torna a parlare del nosocomio cittadino, tra nuove incertezze e critiche sulla gestione dei reparti in fase di ripartenza. A muovere la penna virtuale della prima cittadina, la notizia rimbalzata sui social di un decesso di un 80enne di Copertino, pare dopo 28 ore di attesa tra Pronto soccorso e reparto ospedaliero.

. Secondo quanto raccontato dai familiari lo sfortunato pensionato 80enne sarebbe giunto in ospedale intorno alle 11 all'ospedale.Raggiunto il Pronto soccorso del nosocomio di Copertino, ilsarebbe rimasto sotto la stretta sorveglianza dei medici del Pronto soccorso in attesa che si liberasse un posto in Medicina dove sarebbe stato trasferito soltantoPurtroppo, però, il suo cuore ha cessato di battere trenta minuti dopo essere stato trasferito in reparto. Il tutto avveniva mentre nella stessa giornata di mercoledì veniva inaugurata la postazione medicalizzata del 118. Un'autentica beffa del destino.«Assistito da medici e infermieri, l’altro ieri un uomo è morto dopo una vana attesa di 28 ore in Pronto soccorso . Uno dei tanti malati che muoiono, un numero per qualcuno appassionato di darwinismo, uno che non ce l’ha fatta». «Funziona o no?», si domanda il sindaco in relazione all'ospedale locale.