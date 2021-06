Morto il Principe Amedeo di Savoia: aveva 77 anni. Stroncato da infarto dopo un intervento a un rene

Lutto in casa Savoia. È morto oggi ad Arezzo il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d'Aosta: lo si legge in un comunicato diffuso dai familiari. «La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d'Aosta», si legge nella nota. Il Duca, nato a Firenze il 27 settembre del 1943, aveva 77 anni: figlio di Aimone di Savoia, nel 2006 rivendicò il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia, padre di Emanuele Filiberto.

Amedeo d'Aosta è morto la notte scorsa all'ospedale San Donato di Arezzo dove era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico. La morte è avvenuta per arresto cardiaco, ha appreso l'agenzia ANSA. Dopo l'intervento chirurgico a un rene, il suo decorso clinico era stato giudicato buono dai medici dell'ospedale San Donato di Arezzo tanto che era già stata programmata la sua dimissione. Invece la notte scorsa c'è stato il decesso per arresto cardiaco.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA