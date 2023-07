Ragazzo di 23 anni morto all'ospedale di Bassano: è volato dall'undicesimo piano

di Redazione web

Un ragazzo di 23 anni, residente in provincia di Vicenza, è morto dopo essere precipitato dall'11/o e ultimo piano dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza). Sulla vicenda, avvenuta nella serata di ieri, 6 luglio 2023, stanno svolgendo indagini i carabinieri, che per il momento mantengono il riserbo anche se quasi sicuramente si è trattato di un gesto volontario. Da quanto è emerso il ragazzo, non era un paziente del San Bassiano, né pare fosse in carico ai servizi sociali o alle strutture sanitarie locali.

Le indagini dei carabinieri

Ancora da capire in che modo e attraverso quale via, forse la scala anti-incendio esterna, il 23enne ha raggiunto il piano più alto dell'edificio da cui poi è volato nel vuoto. L'allarme della vigilanza, avvisata della presenza di un corpo nel cortile interno da alcuni pazienti, è stato immediato, ma per il giovane non c'era nulla da fare, il decesso è avvenuto sul colpo. Poco prima della tragica scoperta il fratello minorenne, preoccupato per il fatto che il congiunto non era rientrato a casa e non rispondeva al cellulare, aveva già allertato i carabinieri, denunciando la scomparsa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 17:02

