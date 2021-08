Trovato un uomo morto sotto il ponte Umbertino, potrebbe essere caduto: è mistero

Siracusa, giallo Ortigia: trovato un uomo morto sotto il ponte Umbertino, potrebbe essere caduto. A dare l’allarme un passante ma quando i soccorsi sono arrivati per il pensionato non c’era nulla da fare.

È di un pensionato di 76 anni il corpo senza vita trovato questa mattina sotto il Ponte Umbertino a Ortigia.

Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente ma secondo le prime ricostruzioni, l'anziano sarebbe caduto in acqua, forse un malore, e non sarebbe più stato in grado di risalire.

La Procura sta cercando di accertare cosa è accaduto. Disposta l'autopsia per chiarire le cause di morte dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 15:19

