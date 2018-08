Matteo, motociclista di 43 anni, muore sulle Dolomiti tamponato da un'altra moto

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

AURONZO - Unstamani all'ospedale di Treviso per le ferite riportate nello schianto che c'è stato oggi, 17 agosto, intorno alle 9, sulla strada 48 delle Dolomiti verso Misurina. L'incidente è avvenuto all'uscita di Auronzo, in via Ligonto: il centauro padovano, che viaggiava su una Bmw 1200 GS, avrebbe frenato all'improvviso, per cause al vaglio della polizia stradale di Valle di Cadore che è intervenuta per i rilievi, e l'altro motociclista che lo seguiva, un, che cavalcava una Ducati Multistrada, lo ha tamponato. Il padovano è finito con la sua Bmw diritto contro il muro di una casa, contro il quale ha probabilmente sbattuto la testa con estrema violenza. E' rimasto a terra incosciente, e le sue condizioni sono apparse subito gravi: elitrasportato a Treviso non ce l'ha fatta. Illeso l'altro motociclista.