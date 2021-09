Si schianta in moto contro un trattore che svolta: morto centauro di 20 anni

Tragico incidente stradale a Cagnola di Cartura (Padova) oggi pomeriggio, 21 settembre, poco dopo le 17: una moto è finito sotto a un trattore dopo lo schianto, deceduto sul posto il centauro nonostante i disperati tentativi di rianimazione. Si tratta di un giovane che aveva compiuto 20 anni appena otto giorni fa, M. S., residente a Maserà e di origini romene.

La dinamica

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine il trattore stava svoltando a sinistra da una laterale per immettersi sulla strada provinciale in prossimità del ponte di Cagnola quando la moto, che proveniva dal senso opposto in direzione di Maserà, ha centrato in pieno il rimorchio. Il centauro è finito appunto sotto al rimorchio restando incastrato.

All’arrivo dei sanitari del Suem il ventenne era ancora in vita ma dopo pochi minuti il suo cuore ha cessato di battere e non c’è stato più nulla da fare. Il traffico è stato deviato sulle arterie secondarie.

