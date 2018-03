Morto Mondonico, da anni lottava contro il cancro: da allenatore fece grandi Atalanta e Torino

Il ricordo di Torino, Atalanta e degli amici del calcio: "Ciao Mondo, sei stato un grande!"​

A darne la notizia la famiglia su Facebook. «Ciao Papo.... sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu... eternamente tua».

Ciao Mondo, ci mancherai. pic.twitter.com/keuAsvBjHQ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 29, 2018

Nato a Rivolta d'Adda il 9 marzo 1947, ha giocato con Cremonese, Torino, Monza e Atalanta, la sua fama è legata soprattutto alla carriera da allenatore: cinque le promozioni ottenute in serie A con Cremonese (1983-1984), Atalanta (1987-1988 e 1994-1995), Torino (1998-1999), e Fiorentina (2003-2004). "Mondo", amatissimo dai suoi tifosi, ha fatto grandi Torino e Atalanta: sotto la sua guida i nerazzurri bergamaschi vissero la più bella esperienza in Europa, la Coppa delle Coppe 1987/88, quando arrivarono in semifinale. Con i granata agli inizi degli anni Novanya conquistò un terzo posto e la finale di Coppa UEFA, persa contro Ajax, pareggiando le due partite. Nel ritorno ad Amsterdam restò nell'immaginario collettivo l'episodio della sedia agitata in aria, in segno di protesta verso l'arbitraggio ritenuto da lui particolarmente sfavorevole.

E' morto, aveva 71 anni. Ex allenatore che fece grandi, lottava da anni contro il. E' stato anche un apprezzato commentatore tv. Si è spento nella sua casa di Milano, accanto a lui la moglie Carla e le figlie Francesca e Clara.«Ciao Mondo, ci mancherai». Così, con un tweet, il Torino Football Club saluta Emiliano Mondonico, che allenò la squadra piemontese tra il 1990-1991 e il 1993-1994, portandola alla finale di Coppa UEFA, persa con l'Ajax. Celebre l'episodio della finale di Amsterdam quando, per protestare contro l'arbitro, Mondonico sollevò una sedia verso il cielo, finendo poi squalificato per una giornata. Nel 1992-93, sempre con la squadra granata, 'Mondò vinse la Coppa Italia. Dopo aver reso grande l'Atalanta, al Torino tornò poi nel 1998-99, riportandolo in serie A.