Morto il medico Valerio Cicconi, schianto con l'auto mentre tornava a casa dall'ospedale

. È di un morto e due feriti il bilancio di unavvenuto in serata lungo la strada provinciale 43 Mezzina che collega Castel di Lama con Offida nell'Ascolano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, tre vetture si sono scontrate lungo l'asse viario.La vittima dell'incidente è un, Valerio Cicconi, 47 anni, che stava tornando a casa dopo aver finito il turno di lavoro all'ospedale 'Mazzoni' di Ascoli. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. Gli altri conducenti sono rimasti feriti ma non versano in pericolo di vita. Sul posto personale del 118 e vigili del fuoco di Ascoli Piceno.