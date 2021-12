Morto Mauro da Mantova, il no-vax de La Zanzara. Era negazionista, lo ha ucciso il Covid

Non ce l'ha fatta Maurizio Buratti, detto Mauro da Mantova, il no-vax 61enne spesso ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, su Radio 24, con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e noto di recente per le sue posizioni negazioniste sul Covid. Buratti era ricoverato da qualche settimana all'ospedale di Borgo Trento di Verona.

«Dopo il tampone di Natale tocca a quello di Capodanno. Rischiamo di finire tutti in quarantena»

Di professione carrozziere, Mauro da Mantova è stato ucciso da quel Covid di cui aveva sempre negato l'esistenza, vantandosi peraltro anche di essere entrato in un supermercato di Mantova quando era già positivo e malato. Ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni, non aveva mai fatto marcia indietro sulle sue convinzioni: è deceduto poche ore fa.

Cruciani: testa dura, ma gli volevamo bene

«Mauro non c'è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una testa dura, e quella maledetta settimana è stata forse fatale. Aveva deciso di campare in un certo modo, nessuno lo avrebbe fermato e la nostra grande comunità gli voleva bene nonostante le sue storture, le sue teorie, i suoi umori», il commento di Giuseppe Cruciani sul suo profilo Instagram.

«Conservo nel cuore tutti i tuoi messaggi di insulti, le contumelie e le lunghe conversazioni al telefono quando eri più calmo. Eri Belvaman, volevi essere Re, l'interventista radiofonico per eccellenza, eri felice quando qualcuno ti riconosceva per strada e ti chiedeva un selfie. Eri, sei, Mauro da Mantova. Ti abbiamo preso in giro, ci hai insultato, ce ne siamo dette di tutti i colori fino alle soglie di un tribunale, ma ci siamo divertiti come mai nella vita. E oggi ho ricevuto un colpo al cuore. Prevale il vuoto, nell'anima, e penso - conclude Cruciani - a quello schermo in radio dove non ci sarà più scritto: Mauro da Mantova, vuole intervenire. Ciao Maurone, ovunque tu sia».

