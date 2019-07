malore improvviso alla festa di compleanno della figlia: morto il patron del Molino

a Terraglione di Vigodarzere (): unoche viaggiavano nella stessa direzione di marcia, è morto. La moto è "entrata" nel fianco dell'auto, uno schianto terribile. E', mentre ilche viaggiava con lui è ferito in modo gravissimo. Feriti anche i due occupanti dellaNello schianto ha perso la vita, vent'anni compiuti lo scorso primo luglio, residente a Padova in via Maroncelli, zona Mortise. Ferito grave il cugino M.R., di 18 anni, che viaggiava con lui sulla Honda.