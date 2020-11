Morto Maradona, il cordoglio dei vip sui social. Eros Ramazzotti: «Ciao fratello». Da Conte a Zingaretti, il ricordo della politica

Morto Maradona , il cordoglio dei vip sui social. Eros Ramazzotti: «Ciao fratello, come te nessuno mai». A pochi minuti dalla notizia della morte di Diego Armando Maradona, immediato il cordoglio dei volti noti sui social. Tra i primi a dare l'ultimo saluto al Pibe de Oro, Eros Ramazzotti.

Il cantante romano ha postato su Instagram una foto insieme al campione e ha commentato: «Ciao fratello, come te nessuno mai. Riposa in pace». Caterina Balivo, tifosa del Napoli, ha twittato: «Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male, malissimo. È morto il Dio del calcio. Buon viaggio Diego, sarai per sempre leggenda»

A salutare l'icona mondiale del calcio anche Antonella Clerici: «Come te nessuno mai... questo 2020 ha portato via anche te. Voglio ricordarti cosi con la maglia azzurra del Napoli, all'apice della tua carriera e dei ns sogni💔 #maradona🙏🏽 numero 10 per sempre».

Simona Ventura posta una foto con Maradona e scrive: «Caro Diego, sto piangendo, ma le mie sono lacrime amare. Con me, giovane cronista, sei sempre stato gentile e generoso. Senza dubbio eri e sarai sempre il più grande calciatore di tutti i tempi, ma il tuo mal di vivere non ti ha lasciato mai, se non in questo ultimo devastante momento. Non ti scorderò mai, Dio del calcio, che la terra ti sia lieve».

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti commenta: «Il mondo oggi perde uno dei calciatori più forti della storia. Diego Armando #Maradona, un'icona del nostro tempo. Buon viaggio».

«Il mondo intero piange la scomparsa di Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione». Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

