Il malore, poi crolla a terra in piazza davanti al municipio: trovato morto dai passanti, choc a Treviso

Un uomo di 52 anni, Jesus Garcia Becerra, colombiano da poco in Italia, è stato trovato morto questa mattina, 21 aprile, in piazza Roma davanti al municipio di Quinto (Treviso). A fianco la bicicletta. A lanciare l’allarme alcuni passanti. Sono stati chiamati il Suem 118 e i Carabinieri, oltre al sindaco Stefania Sartori, ma l'uomo era già morto con ogni probabilità per un malore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 14:00

