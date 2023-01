Morto in strada: malore fatale a 43 anni dopo essere stato dal medico

di Redazione web

Malore in strada: un 43enne è morto dopo essere stato dal medico. Un malore fulminante strappa la vita a Daniele Massaro. Gli immediati soccorsi sono risultati tutti vani. La tragedia si è consumata, questa mattina, in via Papa Giovanni XXIII ad Ostuni (Brindisi). Il 43enne, originario di Latiano, era appena stato dal medico di base e si stava dirigendo verso la sua auto.

A nulla è servita la manovra di rianimazione

Era in procinto di aprire lo sportello quando si è sentito male e si è accasciato a terra perdendo i sensi. In diversi hanno assistito alla triste scena ed hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sin da subito ci si è mossi con le manovre rianimatorie, adottate prontamente anche da una volontaria di croce rossa del comitato di Ostuni che passava di lì con la sua auto. Oltre 50 minuti di manovre per la rianimazione con il massaggio cardiaco e con l’ausilio del defibrillatore non hanno potuto far nulla, vani i numerosi tentativi per cercare di salvargli la vita. Sul posto, insieme agli operatori del 118, gli agenti della polizia locale di Ostuni

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 15:38

