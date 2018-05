Cade dallo scooter: l'ospedale lo dimette subito, Luca Presciutti muore dopo due giorni a Bangkok

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PERUGIA - E' morto a, in Thailandia, lo chef perugino, in coma in un ospedale della capitale thailandese dal 9 aprile. La morte è stata confermata al telefono dal fratello Matteo. La notizia del decesso di Luca, è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì.Per far tornare Luca in Italia e curarlo a Perugia, si era mossa una grande catena di solidarietà innescata da un annuncio su Facebook da parte di familiari e amici. Luca aveva avuto un incidente due giorni prima di finire in coma. Una banale caduta dalla scooter che i medici di un ospedale di Bangkok, avevano liquidato con una diagnosi di due costole rotte e lo avevano rimandato a casa. Due giorni dopo il malore in casa. Luca Presciutti lavorava da tre anni in Thailandia nel settore della ristorazione e si sarebbe dovuto sposare con la sua compagna nei prossimi mesi.