Trovato morto nel letto dai genitori: Kevin aveva 27 anni

I rintocchi delle campane a lutto nel primo pomeriggio e poi la notizia che si è diffusa in tutto il paese di Voltago Agordino (Belluno): "Kevin è morto". Kevin Fontanive aveva 26 anni e dopo anni di impiego in Germania come cameriere era tornato a casa e lavorava come operaio in Luxottica tutti pomeriggi. Non si era mai fermato nemmeno dopo aver scoperto quella malattia rara che lo costringeva alla dialisi. "Ma Kevin stava bene" dicono i genitori che non riescono a darsi pace.

Trovato senza vita nel letto di casa in provincia di Belluno

Lo hanno trovato ormai senza vita nella casa di Bertoi a Frassenè Agordino dove abitavano tutti insieme domenica 15 gennaio verso le 11.30. Era nel suo letto stroncato da un malore improvviso. Immediato l'intervento della guardia medica, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. I funerali si terranno domani, martedì alle 14.30 a Frassenè.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 15:42

