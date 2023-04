Cede l'impalcatura, operaio vola nel vuoto in cantiere: morto a 24 anni

di Redazione web

Un grave incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 15 a Teramo: morto un operaio di 24 anni, precipitato da quindici metri in un cantiere dietro la chiesa di Sant'Agostino, nel centro storico del capoluogo. Sul posto si è precipitata un'ambulanza del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Dai primi rilievi è apparso chiaro che a cedere è stata l'impalcatura di ferro che due operai stranieri stavano montando, ha ceduto una bancata: il 24enne è caduto nel vuoto, l'altro pare fosse agganciato o era in un cestello - la dinamica non è ancora chiara - e si è salvato. L'incidente sul lavoro si è verificato in via del Vezzola. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, il magistrato di turno Enrica Medori, e il medico legale Giuseppe Sciarra.

