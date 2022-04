Va a fare la spesa: morto investito da un camion in retromarcia

Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa quando è stato investito da un camion in retromarcia. E’ morto così su un marciapiede in via Madonna delle Rose 29 a Torino un uomo di 85 anni residente in zona. La vittima, riporta Torino Today, è stata colpita dal camion Iveco con cella frigo che in retromarcia stava entrando nel cortile di un supermercato. L’anziano appena uscito da un negozio sarebbe stato preso di spalle.

Inutili i soccorsi allertati dall’autista del mezzo che dopo l’incidente ha chiesto disperatamente aiuto nella speranza di salvare il pensionato. All’arrivo dei sanitari però per l’85enne non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti inoltre vigili del fuoco, polizia, carabinieri e la polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'uomo alla guida del camion è stato portato in ospedale in stato di choc.

