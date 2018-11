Infarto mentre è in garage. Soccorsi inutili, muore un uomo di 64 anni

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'altra tragedia a Senigallia. Ancora dolore e lacrime. Dopo la prematura scomparsa di Tommaso Marcosignori e l'incidente mortale ieri pomeriggio al Ciarnin, un altro choc questa mattina nel quartiere delle Saline per un uomo di 64 anni colpito da un infarto mentre era in garage. La gente di passaggio si è accorta del malessere dell'uomo, sono stato subito attivati i soccorsi ma nonostante l'immediato arrivato del 118 non c’è stato nulla da fare.