Deejay morto in moto: sorpasso e schianto fatale contro un'auto, Filippo aveva 32 anni

di Enrico Scoccimarro

Fa un sorpasso in moto e si scontra frontalmente con un'auto: un giovane di 32 anni è morto così questa mattina, venerdì 1 settembre. La vittima è Filippo Bonvicini di Vigasio (Verona). L'incidente stradale è avvenuto sulla Strada provinciale 53. L'auto con la quale è avvenuto lo scontro era appena uscita da un'area di servizio. Bonvicini, in fase di sorpasso, evidentemente non l'ha vista in tempo.

Chi era Filippo Bonvicini

La vittima, residente a Vigasio, lavorava come operaio metalmeccanico. Era molto conosciuto, soprattutto negli ambienti giovanili come dj ed organizzatore di eventi. La notizia si è diffusa velocemente nel paese raggiungendo anche le zone limitrofe.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 20:59

