Esce per una passeggiata nel bosco: scivola nella scarpata e muore

Ogni giorno camminava per chilometri andando quotidianamente a Selva di Cadore (Belluno) a piedi. Ma proprio in quel tragitto che conosceva benissimo, Cleto Colcuc, 75enne di Colle Santa Lucia, ha trovato la morte. E' stato un parente a trovarlo ormai privo di vita, oggi, 3 agosto.



Sul posto, in frazione Coda Longa di Selva di Cadore, i carabinieri della stazione di Caprile Bellunese. I militari hanno ricostruito che mentre il pensionsato stava percorrendo una strada silvo pastorale è caduto dal ciglio della strada precipitando per 20 metri. Intervenuti subito anche i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatere il decesso del 75enne per politraumi. Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA