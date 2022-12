Perde il controllo del furgone, muore sul colpo a 26 anni. Un'ora prima due feriti gravi nello stesso posto

Un morto e due feriti: vigilia di Natale di sangue sulle strade della Marca. Due incidenti in un'ora sullo stesso posto, a Castelfranco Veneto (Treviso), sulla circoanvallazione Ovest. Di cui uno con esito mortale. A perdere la vita Nicolò Piva, 26 anni, di San Martino di Lupari. Il giovane era al volante di un furgone quando all'improvviso, verso le 6, ne ha perso il controllo ed è finito fuoristrada. L'impatto è stato violentissimo. Il giovane conducente è morto sul colpo: nonostante i soccorsi del Suem118 siano stati tempestivi, per lui non c'era più nulla da fare. Il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatrne il decesso. Le cause e l'esatta dinamica dell'incidente sono ora al vaglio degli agenti della polizia stradale.

L'altro incidente

Un'ora prima c'era stato un altro schianto: l'auto con a bordo due giovani era uscita di strada, all'altezza della rotonda. Il mezzo si è capovolto. Il passeggero, C. M. C.., 29enne di Loria è stato estratto dalle lamiere e ricoverato all'ospedale di Castelfranco. Il conducente è stato trasportato invece all'ospedale di Cittadella. Entrambi sono in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. Anche in questo caso dei rilievi si è occupata la polizia stradale, che ora sta cercando di capire le cause dello schianto.

