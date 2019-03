Schianto tra due auto all'incrocio: un morto

di Marco Corazza

PORTOGRUARO - Tragica serata vicino a Portogruaro, nel Veneziano. Lo schianto fra unasulla Postumia questa sera poco prima delle 19 è costato la vita ad un automobilista che è morto sul colpoL'incidente nella frazione diad un incrocio: la Yaris non avrebbe rispettato una precedenza.L'uomo a bordo della Yaris era privo di documenti e aveva un passeggero a fianco rimasto anche lui ferito. Si è appreso in tarda serata che la vittima è un pensionato di 75 anni del posto.Ferito, in modo non grave, ma sotto choc il conducente della Fiesta. Lo schianto fra via Fornace e via Mezza Torre d’Alvea.