di Redazione web

Un 84enne è stato trovato ieri pomeriggio morto nella sua abitazione di via Capanna a Senigallia (Ancona). L’anziano stava attendendo la visita del medico, che aveva concordato appunto per il pomeriggio, ma quando il dottore è arrivato a casa non rispondeva né al citofono né al telefono. Una seconda chiave dell’appartamento ce l’aveva la donna delle pulizie ma la porta era stata chiusa dall’interno con la chiave inserita.

Era a terra senza vita in casa

Non c’era verso quindi di aprirla. Il medico, temendo che potesse essere accaduto qualcosa, ha quindi chiamato i vigili del fuoco che, non riuscendo ad accedere dalla porta, hanno dovuto tagliare le inferriate di una finestra e rompere un vetro per poter accedere all’appartamento. Dentro hanno trovato l’anziano riverso a terra. Hanno fatto intervenire un’ambulanza ma ormai per lui non c’era più nulla da fare, risultava deceduto da alcune ore. La morte è sopraggiunta per cause naturali, avendo già problemi di salute.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi

È intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri, come da prassi quando si verifica un decesso in casa. La salma è stata lasciata a disposizione dei familiari ma l’anziano non ne aveva in città, così i carabinieri hanno informato la polizia locale perché potesse rintracciare un parente prossimo. Nell’attesa la salma è stata trasferita in obitorio.

#Ancona Morto in casa mentre aspetta l'arrivo del medico: trovato riverso a terra https://t.co/q1IaU3X8Ip — Leggo (@leggoit) January 26, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA