Torna per cena e trova il parente morto in casa: la vittima era un ex pugile, cosa è successo

Il cadavere di un 57enne è stato trovato lunedì sera nella sua casa di via Palestro alle porte del centro storico di Senigallia. L’uomo viveva in un alloggio popolare insieme ad un altro familiare che, rientrato verso l’ora di cena, ha fatto la macabra scoperta. Subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri. Per lui ormai non c’era più nulla da fare. Si era impiccato quando era rimasto solo in casa.

La vittima era un ex pugile

Da giovane era conosciuto per essere uno sportivo appassionato di pugilato ma da diverso tempo soffriva di disagi psicologici che lunedì sera l’hanno indotto a compiere il gesto estremo. Nessun dubbio sul fatto che si sia suicidato. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto dai militari, ha deciso che la salma venisse lasciata a disposizione della famiglia, senza ritenere necessari ulteriori accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 15:20

