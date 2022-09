Esce per un'escursione in montagna, 32enne trovato impiccato sul ramo di un albero È stato trovato impiccato al ramo di un albero e per lui non c’è stato nulla da fare





Per togliersi la vita ha scelto il colle di Civita, a pochi minuti dal quartiere Borgo di Fabriano, il giovane 32enne che venerdì è uscito di casa per un’escursione senza più fare ritorno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato ieri, intorno alle 19, a 24 ore da quando i suoi familiari hanno fatto scattare l’allarme. È stato trovato impiccato al ramo di un albero e per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo una giornata di apprensione termina una storia che ha tenuto col fiato sospeso tutta la città. Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Settembre 2022, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA