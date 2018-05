Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

aveva 28 anni: è lui l' operaio morto stamattina all'Ilva , colpito da un cavo metallico in piena schiena durante il cambio funi.Lavorava alla Ferplast, una ditta di appalti dell', ed era nato e cresciuto a tamburi, il quartiere di Taranto a ridosso della fabbrica. Aveva due figli, un bambino e una bambina, ora rimasti senza papà per l'ennesimo incidente sul lavoro . Angelo si trovava nel reparto Ima, al quarto sporgente del porto di Taranto gestito dal Siderurgico.Immediata la reazione sindacale, con uno sciopero dei dipendenti indetto a partire dalle 11.Su Facebook, il Presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha scritto: «Angelo Fuggiano, 28 anni, era nato e cresciuto ai Tamburi, il quartiere di Taranto a ridosso di Ilva. Ha respirato i veleni della fabbrica. Ha cercato lavoro in quella fabbrica. Con i suoi due bimbi viveva nel suo quartieri. Amato da tutti. Oggi, per un incidente in Ilva al quarto sporgente, Angelo é morto. Cosi non si può andare avanti. Non si può morire di lavoro. A venti mesi dalla morte di Giacomo Campo #muripecampa».