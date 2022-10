Morto Heinz Winkler, chef italiano di fama mondiale. Il più giovane a ottenere tre stelle Michelin: aveva 73 anni

La cucina italiana e mondiale piangono uno dei suoi storici fuoriclasse. Heinz Winkler, primo chef italiano a ottenere le tre stelle Michelin (e il più giovane di sempre), è morto oggi all'età di 73 anni. Da qualche tempo stava combattendo contro un grave male.

Heinz Winkler, cucina mondiale in lutto

«Dopo una breve grave malattia, la sua famiglia gli ha detto addio nel profondo dolore»: così si legge in un post su Facebook. Il masterchef di origine altoatesina che dal 1978 viveva e lavorava in Germania era stato ricoverato all'ospedale di Rosenheim, in Baviera, dopo aver avuto un collasso nel suo hotel-ristorante 'Residenz Heinz Winkler in Aschau' ad Aschau am Chiemsee, sempre in Baviera, che guidava dal 1991. Si è spento nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre per insufficienza multiorgano. «Il Residenz è stata la sua passione e il più grande lavoro della sua vita», ha aggiunto la sua famiglia.

Lo chef da record

Nato il 17 luglio 1949 a Bressanone, il più piccolo di 11 fratelli in una famiglia di agricoltori, Winkler perse sua madre quando aveva appena tre anni. A 14 anni iniziò da apprendista cuoco a Bolzano, all'Hotel Laurenz, per poi lavorare tra Germania, Francia, Italia e Svizzera. Winkler è stato lungamente il più giovane tristellato del mondo, prima di essere eguagliato da Marco Pierre White, trentaduenne nel 1994, e superato da Massimiliano Alajmo, appena ventottenne nel 2002. Winkler è stato l'artefice di una sublime cucina, stimolante sintesi di influenze italiane e tedesche su un paradigma rigorosamente francese, appreso alla corte di Paul Bocuse, il maestro della Nouvelle Cuisine.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 20:48

