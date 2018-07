È morto il giornalista Dido Sacchettoni, grande inviato del Messaggero: aveva 82 anni

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutti quelli che lo hanno incontrato, personalmente o professionalmente, lo ricorderanno come uno dei cronisti più brillanti, come un grande inviato del Messaggero, il giornale che è stata la sua casa per tanti anni (ma Dido ha lavorato anche a Paese Sera e Repubblica).firmato da Claudio Calegari, uscito nelle sale esattamente vent'anni fa. Per i più giovani di noi, che non lo hanno conosciuto, si può solo suggerire di leggerlo almeno come romanziere o scrittore di racconti. Il Sindacato cronisti romani abbraccia la moglie Cristina e la figlia Ilaria, giornalista del Corriere della Sera.