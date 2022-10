Enrico Maria, consulente finanziario ed ex giocatore di basket, muore a 55 anni stroncato da un malore

Il mondo del basket piange Enrico Maria Di Giovanni. E' stato trovato senza vita nella propria abitazione: morto probabilmente un malore che non gli ha lasciato scampo. Aveva 55 anni ed era molto conosciuto in città come consulente finanziario, ma soprattutto come giocatore di pallacanestro.

Allenatore a Porto Recanati, Macerata e Montegranaro

Tanta era la sua passione per il basket che per diversi anni è stato anche allenatore di squadre come Porto Recanati, Macerata e Montegranaro.

