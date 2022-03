Trovato morto nel giardino pubblico tra i giochi dei bimbi: paese sotto choc

Un gesto drammatico ed estremo in un contesto che lo ha reso, per contrasto, ancora più opprimente e doloroso: un 46enne di Stienta, in provincia di Rovigo, infatti, ha scelto uno degli alberi del piccolo parco pubblico che sorge in un’area residenziale del paese, fra viale Ligabue e via Madre Teresa, vicino al campo sportivo, per togliersi la vita. Vicino ad un’altalena ed uno scivolo, dove il pomeriggio si ritrovano i bambini della zona. Un’area che, seppur non particolarmente grande, è abbastanza frequentata. E, questa mattina, il macabro ritrovamento.

Chi si è trovato davanti alla tragica scena, ha subito dato l’allarme, con la speranza che ci fosse ancora una possibilità di salvezza. Purtroppo non c’era più nulla da fare ed il medico del Suem, intervenuto sul posto, ha potuto solo constatare l’avvenuto decesso, mentre i carabinieri hanno chiuso l’accesso al parco ed hanno eseguito i primi rilievi. Nessun dubbio, tuttavia, sulla natura volontaria del gesto, vista la sua dinamica.

La comunità di Stienta era già stata segnata da una tragedia con aspetti tristemente analoghi a dicembre, quando a compiere un gesto estremo era stato un 52enne, trovato senza vita in un canale in via Argine Valle. Per andare in aiuto a chi vive situazioni di disagio e depressione sono attivi vari punti di ascolto, anonimi e gratuiti. Fra questi anche Telefono amico, che risponde tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 e che ha una suo centro di ascolto anche a Padova, con un apposito numero anche per chat Whatsapp, 324 011 72 52, attivo con un volontario tutti i giorni, dalle 18 alle 21.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 16:53

