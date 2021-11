Morto Giampiero Galeazzi, storico giornalista e telecronista Rai. Aveva 75 anni

Giampiero Galeazzi, storico telecronista sportivo e giornalista Rai, è morto oggi a 75 anni. Soprannominato 'bisteccone' per la sua mole, Galeazzi, ex atleta di grande livello (è stato un canottiere) per anni ha prestato la sua voce alle telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi.

La notizia della scomparsa di Galeazzi è stata lanciata su Twitter da alcuni colleghi, in primis il direttore del Tg5 Clemente Mimun. «Addio Giampiero rip», ha twittato Mimun. Galeazzi era malato da tempo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 12:53

