Morto Franco Di Mare, il cordoglio di Roberto Sergio, Fabio Fazio, Myrta Merlino, Alberto Matano: «Momento doloroso»

di Ida Di Grazia

É morto a Roma il giornalista Franco Di Mare colpito da un mesotelioma. A dare l'annuncio la famiglia con una nota. In attesa di conoscere quando avverrano le esequie sono tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia a partire dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, fino a Fabio Fazio, che ha ospitato proprio di recente il giornalista per presentare il libro ma soprattutto per parlare della malattia che lo aveva colpito e delle difficoltà che stava incontrando.

Il messaggio di Roberto Sergio

«Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia - dichiara l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio - Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro».

Il dolore di Fabio Fazio

«Sapevo come tutti che sarebbe potuto succedere a breve, ma poi ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non si è mai pronti. Ci ha lasciato una grande lezione Franco in quella intervista a Che tempo che fa. è stato molto importante quello che ha detto e quello che ci siamo detti prima, sono cose che rimarranno dentro di me a lungo. Un gran dolore». Così Fabio Fazio in un video sui social.

Alberto Matano a La Vita in diretta

«Quando poche ore fa si è diffusa questa informazione di un aggravamento, io ho davvero sperato con alcuni dei pochi a cui l'ho detto che fosse non reale, invece vi devo dire con immenso dolore che è mancato il nostro amato Franco Di Mare. Non posso che abbracciare Giulia (Berdini ndr), ho visto nascere il loro amore otto anni fa a Saxa Rubra, una donna che lo ha davvero amato come lui ha amato lei, si erano sposati due giorni fa». Alberto Matano a La Vita in diretta.

Myrta Merlino

In diretta a Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha dato in diretta l'annuncio della scomparsa di Di Mare e lo ha ricordato così: «Mi tocca darvi una terribile notizia, è morto Franco Di Mare. Per me è stato un amico, lo conoscevo da tantissimo tempo, è stato un grande inviato di guerra ha avuto un ultimo periodo difficilissimo, ci avevo parlato ultimamente . Faccio un po' fatica, abbraccio tutte le persone che lo hanno amato è un momento terribile».

Ci ha lasciati Franco Di Mare, un grande giornalista e un caro amico che se ne è andato troppo presto. Un grande dolore anche per il periodo difficilissimo che ha passato. Riposa in pace, Franco.#FrancoDiMare pic.twitter.com/3ilYv4uhUN — Myrta Merlino (@myrtamerlino) May 17, 2024

Antonella Clerici

Un semplice «Ciao Franco» per Antonella Clerici

Paola Perego

«Non riesco a crederci» scrive Paola Perego postando una foto con Franco di Mare: «Ciao amico mio»

Non riesco a crederci… ciao amico mio 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/gMEIXdVQdG — paolaperego (@peregopaola) May 17, 2024

Sigfrido Ranucci

L'addio del conduttore di Report Sigfrido Ranucci sui social: «Addio Franco.

Addio Franco. Giornalista inviato e direttore libero! Grazie per avermi onorato della tua fiducia #francodimare pic.twitter.com/yDVV5NI7qv — Sigfrido Ranucci (@SigfridoRanucci) May 17, 2024

La redazione del TG1

Nel 2002 Franco Di Mare è stato l'inviato di guerra del TG1, seguendo buona parte dei conflitti degli ultimi venti anni tra cui Bosnia, Kosovo, prima e seconda guerra del Golfo, Afghanistan, Timor Est, Medio Oriente e America Latina.

«Il #Tg1 piange la scomparsa di Franco Di Mare, un grande amico e un grande collega, professionista impeccabile e coraggioso sia nelle vesti di inviato di guerra prima sia poi in quelle di conduttore e direttore di rete. Tutta la redazione si stringe con affetto alla famiglia».

Il #Tg1 piange la scomparsa di #FrancoDiMare, un grande amico e un grande collega, professionista impeccabile e coraggioso sia nelle vesti di inviato di guerra prima sia poi in quelle di conduttore e direttore di rete. Tutta la redazione si stringe con affetto alla famiglia. pic.twitter.com/g5PBsIUNVz — Tg1 (@Tg1Rai) May 17, 2024

I Vigili del Fuoco

«Ci ha lasciato un amico, Franco Di Mare, sempre vicino ai #vigilidelfuoco per raccontare sul campo le emergenze. Lo ricordiamo ad Amatrice dopo il terremoto, in ultimo nello speciale per i 40 anni di Vermicino. Siamo vicini alla famiglia. Ciao Franco!».

Ci ha lasciato un amico, #FrancoDiMare, sempre vicino ai #vigilidelfuoco per raccontare sul campo le emergenze. Lo ricordiamo ad Amatrice dopo il terremoto, in ultimo nello speciale per i 40 anni di Vermicino. Siamo vicini alla famiglia. Ciao Franco! pic.twitter.com/vBsXQrlugq — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2024

La polizia di Stato

«Ci lascia un amico, Franco Di Mare Giornalista e conduttore TV ha raccontato per anni scorci di vita segnati da difficoltà e riscatto, come nel 2013 quando presentò il #calendarioPolizia realizzato con i ragazzi dell'Istituto penale minorile di Nisida. Fai buon viaggio Franco!». Così sui social la pagina della Polizia di Stato.

Ci ha lasciati Franco Di Mare, un grande giornalista e un caro amico che se ne è andato troppo presto. Un grande dolore anche per il periodo difficilissimo che ha passato. Riposa in pace, Franco.#FrancoDiMare pic.twitter.com/3ilYv4uhUN — Myrta Merlino (@myrtamerlino) May 17, 2024

Osservatorio Nazionale Amianto

«L’Italia perde una delle figure più autorevoli del giornalismo e della cultura. Siamo vicini alla moglie, alla figlia, e a tutti i famigliari. Come osservatorio porteremo avanti la sua battaglia contro il killer silenzioso che continua a seminare migliaia e migliaia di vittime nel nostro paese». Così Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto sulla scomparsa del giornalista Franco Di Mare, colpito da un mesotelioma.

***articolo in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA