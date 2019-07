Vuole elettrizzare il pozzo di casa: uomo di 44 anni scivola e muore folgorato

Domenica 28 Luglio 2019, 17:06

Tragedia a, una frazione di Monte San Biagio . Unalle 14,45 di questo pomeriggio. Da una prima ricostruzione sembra che stesse lavorando in un terreno di sua proprietà, in via Epitaffio, nei pressi di piazzale Padre Biagio, per portare la corrente ad un pozzo quando è scivolato sul terreno bagnato ed è caduto sul filo elettrizzato.Tempestivo l'intervento prima di un'ambulanza arrivata da Terracina e poi dell'elicottero. I sanitari hanno cercato di rianimare l'uomo per oltre mezz'ora ma non c'è stato nulla da fare. Il 44enne, che viveva con la sua compagna a Valle Marina, lascia anche i genitori e una sorella.Cordoglio nella contrada e in tutto il paese per una tragedia senza precedenti.