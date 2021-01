È morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del Papa, 78 anni, era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è avvenuto per complicazioni dovute al Covid-19. Lo riferiscono i media vaticani. Francesco lo aveva scelto come medico personale nel 2015.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 17:05

