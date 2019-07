Malore improvviso mentre fa il bagno, morto ex parlamentare Germano De Cinque

Bibbiano, una dirigente tentò di bloccare l'inchiesta. Quella bimba strappata alla nonna

Tragedia in mare a, nel pescarese, dove un ex parlamentare,, è morto mentre faceva il bagno nei pressi dello stabilimento balneare Blu Marine, sul lungomare Cristoforo Colombo. De Cinque, notaio ed ex senatore, è stato soccorso da un bagnino che lo ha portato a riva e dal 118, ma per lui non c'è stato niente da fare: unDe Cinque, originario di Casoli - provincia di Chieti - di cui è stato sindaco negli anni Sessanta, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo dicembre: iscritto alla Democrazia Cristiana nella quale entrò giovanissimo, fu eletto deputato nel 1976 e nel 1979 e senatore nel 1983, nel 1987 e nel 1992. Laureato in giurisprudenza, sposato, una figlia, era un avvocato ed ha esercitato per parecchi anni la professione di notaio con uno studio a Chieti. È stato anche sottosegretario al ministero di Grazia e Giustizia nel Governo Amato I e al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel Governo Ciampi.