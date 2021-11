Omicidio Rosboch, morto il papà della prof uccisa nel 2016. «Ha raggiunto la sua amata Gloria»

Si è spento ieri, 1 novembre, all'età di 90 anni Ettore Rosboch, il padre di Gloria, la professoressa 49enne di Castellamonte (Torino) uccisa nel gennaio del 2016 da un suo ex alunno. I funerali di Ettore si terranno mercoledì alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castellamonte, città dove viveva con la moglie Marisa.

«Ha raggiunto la sua amata Gloria»: è la frase che compare sul manifesto funebre per Ettore, che è stato sempre presente alle udienze del processo per dare giustizia a Gloria. Ora, sarà sepolto accanto alla sua unica figlia.

Per l'omicidio di Gloria Rosboch è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere Gabriele Defilippi, l'ex allievo che la strangolò dopo averla raggirata per portarle via 187 mila euro.



Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 09:46

