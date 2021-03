Trovato morto dai parenti sul divano a 28 anni: lettera testamento choc

Stroncato da un’overdose di farmaci. Ha lasciato una lettera-testamento: choc a Filottrano nelle Marche. Una lunga lettera, con parole pesanti come un testamento morale, in cui dire addio alla sua giovane vita, un’esistenza in cui non si ritrovava più.

Due fogli accuratamente dattiloscritti appoggiati su un mobile, in sala. E vicino, accasciato sul divano come addormentato, il corpo ormai esanime di un giovane di appena 28 anni. Ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo inutile, il suo cuore aveva smesso di battere già da diverse ore.

Si fa sempre più strada però l’ipotesi del gesto volontario. Accanto al corpo del giovane è stato ritrovato un manoscritto-testamento firmato dal 28enne con parole di addio rivolte ai familiari. A chiamare aiuto per primo sarebbe stato un parente insospettito dalle chiamate mai risposte. Non si conosce il motivo che l’abbia spinto verso il gesto estremo. In ogni caso il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sulla salma e i militari sono in attesa dell’esito. I funerali non sono ancora stati fissati.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 16:06

