Non ce l'ha fatta il 29enne caduto ieri - 10 luglio - con il deltaplano a motore nei pressi di Novacella , in provincia di Bolzano. La vittima è, 29 anni, di Laion, che era in vacanza nel Veneziano.Secondo le prime ricostruzioni, il pilota del velivolo, partito da(Venezia) assieme ad un altro deltaplano a motore, in fase di atterraggio aveva perso quota ed era precipitato al suolo.Trasportato con l'elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano, il giovane pilota non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nell'impatto.