Addio De Crescenzo, Laurito: «È stato mio padre e mio figlio. Gli ho sussurrato canzoni fino alla fine»

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le persone del mondo dello spettacolo che più erano legate a De Crescenzo c'è Marisa Laurito. L'attrice, che ha recitato nel suo film “Il mistero di Bellavista” e ha condiviso con lui l'avventura di “Quelli della notte”, gli è stata accanto fino all'ultimo e ora lo ricorda con la voce rotta.«Un grande uomo di spettacolo e di cultura. Era bello, simpatico, intelligente, ironico, mai banale, sapeva disegnare in maniera fantastica... Ne ha fatte di tutti i colori: è stato ingegnere, autore di libri che sono stati venduti in 42 paesi e vengono studiati a scuola in Germania e in Grecia, ha fatto accostare alla filosofia tante persone e in filosofia ha avuto una laurea ad honorem dalla città di Atene. È stato perfino campione di offshore. Ha avuto una vita piena e io sono stata onorata della sua amicizia».«Anche qualcosa in più. L'ho conosciuto alla fine degli anni 70 perché era sceneggiatore del film La mazzetta di Corbucci. È stato un amico che non mi ha mai tradita, con lui e Renzo Arbore trascorrevamo insieme anche il Natale. Era come se fosse la mia famiglia, a volte è stato mio padre, a volte mio figlio. Non lo potrò dimenticare mai».«L'amava tantissimo, ogni tanto voleva tornarci, adorava la strada dei Pastori. Ha fatto tanto per Napoli, ne ha raccontato l'anima più bella, elegante e colta. E adorava le canzoni napoletane: per questo fino alla fine gli ho cantato, sussurrandogliela nell'orecchio, la sua preferita, Era de maggio»«Al Campidoglio ci sarà la camera ardente, poi faremo il funerale a Napoli. Ma non sappiamo ancora dove, stiamo organizzando in queste ore».