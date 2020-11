Non si risveglia dal sonnellino, il piccolo Lorenzo di 9 mesi muore dopo la disperata corsa all'ospedale

Tragedia ieri pomeriggio in Friuli: il piccolo Lorenzo Ortolan è spirato nel pomeriggio di venerdì 6 novembre all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Aveva solo nove mesi. Abitava a Gaiarine, nel Trevigiano, con la sua famiglia ma si trovava a Brugnera (Pordenone) dai nonni.



La tragedia si è consumata proprio a casa dei genitori della mamma a Brugnera, poi la disperata corsa in ambulanza, le manovre di rianimazione protratte per almeno 40 minuti, ma purtroppo vane. Quando il piccolo è arrivato al pronto soccorso di Pordenone, non aveva più battito.



L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio. Lorenzo stava facendo il pisolino, adagiato nell'ovetto. I familiari sono andati in camera per risvegliarlo e si sono accorti che respirava a fatica. All’istante sono stati mobilitati i soccorsi.

La centrale dell’emergenza di Palmanova ha inviato l’ambulanza e l’équipe medica. Soccorsi purtroppo vani.

La squadra mobile di Pordenone si è recata sul posto a Brugnera per ricostruire l’accaduto.



Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Novembre 2020, 15:34

