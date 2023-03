Morto in casa: malore improvviso, Cristiano non si era presentato al lavoro

di Redazione web

Lo hanno trovato morto in casa, vittima con ogni probabilità di un malore. Le comunità di Marano e Mirano sotto choc per la scomparsa di Cristiano Modolo, 50enne della frazione di Mira (Venezia). L'uomo, mercoledì mattina, non si era presentato al lavoro. L'uomo, da sei mesi, era un saldatore della Iso Steel di Dolo. «Era strano perché era una persona estremamente precisa, rispettosa con i colleghi e con l'azienda - spiega l'amministratore Roberto Celegato - dipendenti così sono difficili da trovare al giorno d'oggi. Era specializzato in saldatura, in carpenteria industriale. Era qui da meno di un anno, ma si era ambientato benissimo e gli avevamo fatto un contratto a tempo indeterminato. Trovare parole in momenti del genere è estremamente difficile».

Choc in provincia di Venezia

La notizia, ieri, si è diffusa velocemente sulle pagine Facebook della frazione. Modolo era molto conosciuto, in particolare per la sua passione per lo snowboard e la montagna. Cristiano lascia i due fratelli, Filippo e Giacomo, e i nipoti. La data dei funerali, che con ogni probabilità si terranno nella sua Marano, verrà stabilita nelle prossime ore. Tanti gli amici che vorranno partecipare per dargli l'ultimo saluto.

