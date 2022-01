Ancona, in isolamento da covid: trovato morto in casa a 44 anni

Era nell'appartamento di Ancona in isolamento per il Covid e quando il malore l'ha colpito non ha fatto in tempo a dare l'allarme. E non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Nulla da fare per un 44enne di Termoli (Campobasso), ingegnere dipendente di Anconambiente, trovato senza vita nell’appartamento di corso Carlo Alberto in cui viveva da solo.

Non rispondeva al telefono da martedì e i colleghi e i familiari si sono preoccupati. Ieri pomeriggio, attorno alle 15, il suo corpo è stato scoperto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 23:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA