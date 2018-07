VERONA - Per l'uomo arrestaton in seguito all'incidente costato la vita al direttore marcketing dell'Arena di Verona, Corrado Ferraro, non si tratta della prima volta in cui viene trovato ubriaco al volante. Come riportano i quotidiani locali era già stato infatti sanzionato col ritiro della patente una decina di anni fa. Per Marco Osti, 35 anni, amministratore condominiale di Ala, in Trentino, è prevista intanto per oggi a Verona l'udienza di convalida dell'arresto.



A suo sfavore peserebbe l'assenza di segni di frenata sull'asfalto sul luogo dell'incidente, avvenuto nella notte tra domenica e ieri sull'autostrada A22 del Brennero, nella zona che attraversa Verona. Osti ha tamponato con la sua Citroen C4 lo scooter su cui viaggiava Corraro, poi i due mezzi si sono incendiati e il casco del dirigente dell'Arena è stato trovato a metri di distanza, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine.

