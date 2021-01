Il comandante della polizia locale di Sesto al Reghena in Friuli, Carlo Orlando, è stato trovato morto nella sua abitazione, in via Doberdò nella frazione di Ramuscello. Aveva 59 anni. Sul posto i carabinieri e le pattuglie della polizia locale stessa. Orlando è stato colto da un malore poi risultato fatale. Commozione nelle comunità di Sesto al Reghena e Ramuscello.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 08:19

