Malore mentre fa colazione: muore davanti alla moglie e 5 figli

Un uomo di 66 anni si è sentito male ieri alle 9,30 mentre stava facendo colazione nel suo appartamento, in via Gramsci a Chiaravalle nelle Marche. Con lui c’erano i familiari: si sono accorti che l’uomo non riusciva a deglutire ed era vittima di un attacco cardiaco. Immediatamente sono stati chiamati i volontari della Croce Gialla di Chiaravalle che hanno prestato soccorso all’uomo che non respirava.



I militi della Croce Gialla hanno praticato per molto tempo un massaggio cardiaco al sessantaseienne che però non dava segni di vita e il personale medico ha provveduto a intubarlo. L’uomo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi, dove poi è stato trattato nel reparto di rianimazione: purtroppo però non ce l’ha fatta ed è deceduto. Lascia la moglie, cinque figli e i nipoti. Domenica 2 Giugno 2019, 04:05

