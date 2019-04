Scomparso da casa da sabato scorso, trovato morto a 37 anni in un casolare

Mancavano sue notizie da sabato sera, apprensione che saliva di ora in ora e oggi intorno alle 11,30 è arrivata la più drammatica delle notizie. Il corpo dell'uomo di 37 anni per cui erano state attivate le ricerche è stato trovato senza vita in un casolare a Belvedere Ostrense nelle Marche vicino a Senigallia con la notizia che sta gettando nella disperazione tutta la comunità.



L'uomo era irreperibile dal pomeriggio di domenica 31 marzo. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine che immediatamente si sono mobilitate. La scoperta è avvenuta grazie all'esame dei ripetitori di rete mobile ai quali si era agganciato il cellulare dell'uomo prima di essere spento.



