Tragedia in casa dopo colazione, 18enne trovato morto: la mamma ha un malore La tragedia in via Marcoai nella zona di Casella d'Asolo (Treviso)







di Redazione web Malore, 18enne muore nella cucina della casa del compagno della mamma. La tragedia oggi, 12 febbraio, in via Marcoai nella zona di Casella d'Asolo (Treviso). Il giovane di origini dominicane aveva da poco fatto colazione, intorno alle 12, quando è stato colto da un arresto cardiaco ed è stato trovato senza vita nella cucina della casa dove la mamma vive insieme al compagno e agli altri figli. L'inutile intervento dei medici Immediata la chiamata ai soccorsi che hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco nel disperato tentativo di salvare il 18enne. I sanitari e il medico di Pedemontana Emergenza Odv hanno tentato di rianimare il giovane per 25 minuti ma non c'è stato niente da fare. Sul posto anche l'elisoccorso da Treviso. Alla notizia, la mamma del 18enne si è sentita male ed è stata ricoverata. Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Febbraio 2024, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA